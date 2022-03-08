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Информация о решении ООН не называть войну в Украине войной оказалось фейком

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Информация о решении ООН не использовать слово "война" и "вторжение" в отношении Украины не соответствует действительности. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"Это был фейк, ООН опровергла эту информацию. Если честно, нет времени разбираться в происхождении этого фейка, но интересно что вдруг именно ирландская газета это опубликовала, и это мгновенно потрепило в украинское информационное пространство. Разобрались - фейк, поехали дальше", - сказал министр.

Контекст

По данным Irish Times, Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть войну в Украине "войной" или "вторжением".

Как сообщили сотрудникам ООН было поручено использовать термины "конфликт" или "военная атака" для описания вторжения России.

После этого российский министр призвал ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ошибочны.

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