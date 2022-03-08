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Інформація про рішення ООН не називати війну в Україні війною виявилось фейком

Інформація про рішення ООН не називати війну в Україні війною виявилось фейком

Київ • УНН

 • 128539 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Інформація про рішення ООН не використовувати слово «війна» та «вторгнення» щодо України не відповідає дійсності. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"Це був фейк, ООН спростувала цю інформацію. Якщо чесно, немає часу розбиратись у походженні цього фейку, але цікаво що раптом саме ірландська газета це опублікувала, і це миттєво потрепило в Український інформаційний простір. Розібрались – фейк, поїхали далі", - сказав міністр.

Контекст

За даними Irish Times, Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні "війною" або "вторгненням".

Як повідомили, співробітникам ООН було доручено використовувати терміни "конфлікт" або "військова атака" для опису вторгнення Росії.

Після цього російський міністр закликав ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові.

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