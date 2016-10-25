Информатора террористов "ДНР" задержали в Торецком

Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года.

"Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторам о перемещении военной техники сил АТО", - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.