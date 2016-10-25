Інформатора терористів "ДНР" затримали у Торецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Члена інформаторської мережі одного з бандформувань “ДНР” затримала у Торецьку на Донеччині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Зловмисник був завербований бойовиками у січні 2015 року.
“Використовуючи одну з соціальних мереж російського походження, де він зареєструвався під вигаданим ім’ям, спільник терористів повідомляв своїм кураторів про переміщення військової техніки сил АТО”, — повідомили в СБУ.
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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.