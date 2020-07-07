Инфицированных коронавирусом во Львовской области за сутки стало больше на 144
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 6445 случаев инфицирования коронавирусом, из них 144 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6445 человек, 164 человека умерли. 971 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1272 ПЦР-тесты, из них 144 - положительные. Среди них львовян - 64. Всего в работу взяли 142 пробы, остаток в холодильнике - 233 пробы.
Напомним, во Львовской области частично ослабили карантин.