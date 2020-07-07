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19 березня, 18:42 • 95846 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135690 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115043 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129448 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134034 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123948 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 168255 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125811 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125416 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124289 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Інфікованих коронавірусом на Львівщині за добу побільшало на 144

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 6445 випадків інфікування коронавірусом, з них 144 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6445 осіб, 164 людини померло. 971 пацієнт одужав", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1272 ПЛР-тести, з них 144 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 142 проби, залишок у холодильнику — 233 проби.

Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.

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