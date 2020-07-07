Інфікованих коронавірусом на Львівщині за добу побільшало на 144
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 6445 випадків інфікування коронавірусом, з них 144 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6445 осіб, 164 людини померло. 971 пацієнт одужав", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1272 ПЛР-тести, з них 144 — позитивні. Серед них львів'ян — 64. Загалом в роботу взяли 142 проби, залишок у холодильнику — 233 проби.
Нагадаємо, на Львівщині частково послабили карантин.