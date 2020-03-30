Инфекционисты не смогут попасть в больницы с 1 апреля

КИЕВ. 30 марта. УНН. С 1 апреля, в рамках медреформы, врачам-ученым закроют доступ в больницы и к пациентам. Без специалистов останутся и инфекционные больницы. Но с таким подходом некому будет лечить украинцев. Об этом в комментарии УНН заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко.