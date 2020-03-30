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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60777 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Инфекционисты не смогут попасть в больницы с 1 апреля

Инфекционисты не смогут попасть в больницы с 1 апреля

Киев  •  УНН

 • 219797 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С 1 апреля, в рамках медреформы, врачам-ученым закроют доступ в больницы и к пациентам. Без специалистов останутся и инфекционные больницы. Но с таким подходом некому будет лечить украинцев. Об этом в комментарии УНН заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко.

По ее словам, пострадают будущие врачи, которые потеряют доступ к клиническим базам.

"У нас всегда клинические кафедры базировались на клинических базах: туда приходят студенты, слушают больных, имеют возможность их опросить, пальпировать. То есть, получают практические навыки работы", - рассказала Мироненко.

Но главное, что с 1 апреля доступ в больницы и к больным потеряют ученые-инфекционисты.

"К примеру: при Александровской больнице действует кафедра инфекционных болезней, которую возглавляет Ольга Голубовская. И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных.

Я не понимаю, как теперь сможет учиться будущий врач, не видя больного. По учебнику? Этого нельзя допустить. Иначе у нас врачей вообще не будет", - говорит она.

По словам Мироненко, в Украине пытаются внедрить медицинскую систему, которая совершенно не подходит стране.

"За рубежом есть университет и университетские клиники, которые, собственно, удерживают университеты. У нас же такого никто не сделал. Когда-то может и наши медицинские университеты будут иметь свои клиники по всем профилям. Но возможно ли и целесообразно ли это сейчас? Не думаю.

Это - маразм, когда западный пример пытаются воплотить в Украине", - говорит специалист.

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