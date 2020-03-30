Інфекціоністи не зможуть потрапити у лікарні з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З 1 квітня, в рамках медреформи, лікарям-науковцям закриють доступ до лікарень та пацієнтів. Без спеціалістів залишаться й інфекційні лікарні. Але з таким підходом нікому буде лікувати українців. Про це в коментарі УНН заявила доктор медичних наук Алла Мироненко.
За її словами, постраждають майбутні лікарі, які втратять доступ до клінічних баз.
“У нас завжди клінічні кафедри базувалися на клінічних базах: туди приходять студенти, слухають хворих, мають можливість їх опитати, пальпувати. Тобто, отримують практичні навички роботи”, — розповіла Мироненко.
Та головне, що з 1 квітня доступ до лікарень та хворих втратять науковці-інфекціоністи.
“До прикладу: при Олександрівській лікарні діє кафедра інфекційних хвороб, яку очолює Ольга Голубовська. І туди приходять студенти, і практикують лікування хворих.
Я не розумію, як тепер зможе навчатися майбутній лікар, не бачачи хворого. По підручнику? Цього не можна допустити. Інакше у нас лікарів взагалі не буде”, — каже вона.
За словами Мироненко, в Україні намагаються впровадити медичну систему, яка зовсім не підходить країні.
“За кордоном є університет і університетські клініки, які, власне, утримують університети. У нас же такого ніхто не зробив. Колись може і наші медичні університети будуть мати свої клініки за всіма профілями. Але чи це можливо і чи це доцільно зараз? Не думаю.
Це — маразм, коли західний зразок намагаються втілити в Україні”, - каже фахівець.