Інфекціоністи не зможуть потрапити у лікарні з 1 квітня

КИЇВ. 30 березня. УНН. З 1 квітня, в рамках медреформи, лікарям-науковцям закриють доступ до лікарень та пацієнтів. Без спеціалістів залишаться й інфекційні лікарні. Але з таким підходом нікому буде лікувати українців. Про це в коментарі УНН заявила доктор медичних наук Алла Мироненко.