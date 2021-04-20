Индонезию всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня 20 апреля, у берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом пишет УНН со ссылкой на Volcano Discovery.
Детали
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 304 км к юго-западу от индонезийского города Сиболга, где проживают около 80 000 жителей.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, землетрясение было одним из самым мощным за последнее время в Индонезии.
Напомним
Оползни и наводнения в Индонезии унесли жизни более 110 человек. 12 марта землетрясение силой 5,4 балла достиг Папуа, Индонезия.