Індонезію сколихнув потужний землетрус

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Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані 304 км на північний захід від індонезійського міста Сіболга, де проживають близько 80 тисяч жителів.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км, землетрус був одним із найпотужнішим за останній час в Індонезії.

Нагадаємо

Зсуви та повені в Індонезії забрали життя понад 110 людей. 12 березня землетрус силою 5,4 бала досяг Папуа, Індонезія.