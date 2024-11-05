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Индонезия эвакуирует 16 тыс. человек после извержения вулкана Левотоби

Индонезия эвакуирует 16 тыс. человек после извержения вулкана Левотоби

Киев  •  УНН

08:36 • 3788 просмотра

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Власти Индонезии эвакуируют 16 000 жителей из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. В результате стихии погибли 9 человек, ранены 63, повреждены более 2300 домов.

Правительство Индонезии собирается эвакуировать не менее 16 000 жителей из сел вокруг вулкана Левотоби Лаки-Лаки, извержение которого унесло жизни девяти человек и повредило тысячи домов, сообщил во вторник один из чиновников, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара, извергся в воскресенье вечером, за этим последовало менее масштабное извержение в понедельник вечером, и вулкан остается на самом высоком уровне вулканической опасности в Индонезии.

Эвакуация была затруднена из-за густого вулканического пепла на некоторых дорогах, сообщил один из чиновников.

На утро вторника, около 2472 из 16 086 жителей восьми деревень были эвакуированы, сообщил агентству Reuters представитель регионального правительства Херонимус Ламавуран.

"Мы планируем временно эвакуировать жителей, пока им не станет безопасно вернуться в свои села", - сказал он.

Люди были доставлены в три школьных здания и временные приюты в других селах примерно в 20 км от кратера, добавил Херонимус.

"Мы направили больше грузовиков вместе с военными и полицейскими для помощи в эвакуации во вторник", - сказал он.

Власти пересмотрели количество погибших с 10 до девяти, 63 получили ранения, около 2384 домов и не менее 25 школ были повреждены.

Местное правительство объявило чрезвычайное положение на следующие 58 дней, что означает, что центральное правительство может помочь жителям. Из-за извержения были закрыты четыре небольших аэропорта на острове Флорес.

Дополнение

Индонезия расположена на так называемом "Тихоокеанском огненном кольце" - районе высокой сейсмической активности, где встречаются несколько тектонических плит.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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