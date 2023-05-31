Индийский чиновник осушил дамбу, чтобы найти свой телефон: мужчине выписали штраф

Детали

На прошлой неделе пищевой инспектор Раджеш Вишвасу во время селфи выпустил свой телефон Samsung, стоимость которого составляет около 100 000 рупий (примерно 1000 долларов), в дамбу Керкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Чтобы достать свой гаджет, мужчина заказал доставку дизельного насоса, который работал несколько дней и опустошил всю воду в дамбе. Однако, когда телефон был найден, оказалось, что он был слишком поврежден, чтобы работать.

В начале этого инцидента г-н Вишвас заявил, что получил устное разрешение от официального лица на "выпуск немного воды в соседний канал" с целью пользы фермерам.

Однако, власти отстранили его от должности, а государственное управление орошения прислало ему письмо, в котором указано, что он потратил 4,1 миллиона литров воды для личных целей, тем самым нарушив закон.

Власти отстранили господина Вишваса от должности из-за этого инцидента и обязали выплатить штраф в размере 642 долларов, за выкачивание миллионов литров воды без официального разрешения властей.

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