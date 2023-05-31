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Индийский чиновник осушил дамбу, чтобы найти свой телефон: мужчине выписали штраф

Киев • УНН

 • 338523 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Индийский чиновник, который осушил дамбу, чтобы достать свой телефон, получил штраф в размере 642 долларов. Пишет УНН со ссылкой BBC NEWS India.

Детали

На прошлой неделе пищевой инспектор Раджеш Вишвасу во время селфи выпустил свой телефон Samsung, стоимость которого составляет около 100 000 рупий (примерно 1000 долларов), в дамбу Керкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Чтобы достать свой гаджет, мужчина заказал доставку дизельного насоса, который работал несколько дней и опустошил всю воду в дамбе. Однако, когда телефон был найден, оказалось, что он был слишком поврежден, чтобы работать.

В начале этого инцидента г-н Вишвас заявил, что получил устное разрешение от официального лица на "выпуск немного воды в соседний канал" с целью пользы фермерам.

Однако, власти отстранили его от должности, а государственное управление орошения прислало ему письмо, в котором указано, что он потратил 4,1 миллиона литров воды для личных целей, тем самым нарушив закон. 

Власти отстранили господина Вишваса от должности из-за этого инцидента и обязали выплатить штраф в размере 642 долларов, за выкачивание миллионов литров воды без официального разрешения властей.

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