Індійський чиновник осушив дамбу, щоб знайти свій телефон: чоловіку виписали штраф

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Минулого тижня харчовий інспектор Раджеш Вішвасу під час селфі випустив свій телефон Samsung, вартість якого становить близько 100 000 рупій (приблизно 1000 доларів), у дамбу Керкатта в центральному індійському штаті Чхаттісгарх. Аби дістати свій гаджет чоловік замовив доставку дизельного насоса, який працював кілька днів та спустошив усю воду у дамбі. Однак, коли телефон був знайдений, виявилося, що він був занадто пошкоджений, щоб працювати.

На початку цього інциденту пан Вішвас заявив, що отримав усний дозвіл від офіційної особи на "випуск трохи води в сусідній канал" з метою користі фермерам.

Однак, влада відсторонила його від посади, а державне управління зрошення надіслало йому листа, у якому зазначено, що він витратив 4,1 мільйона літрів води для особистих цілей, тим самим порушивши закон.

Влада відсторонила пана Вішваса від посади через цей інцидент та зобов'язала виплатити штраф у розмірі 642 доларів, за викачування мільйонів літрів води без офіційного дозволу влади.

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