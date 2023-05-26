Найбільший експортер світу планує зняти обмеження на експорт цукру, пшениці та рису. Посприяла погода

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Індія, ймовірно, отримає нормальну кількість мусонних дощів у 2023 році, попри появу погодного явища Ель-Ніньо, повідомило державне метеорологічне управління. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Мусон є джерелом життєвої сили економіки країни вартістю 3 трильйони доларів, третьої за величиною в Азії, і забезпечує майже 70 відсотків дощу, необхідного для поливу ферм та поповнення резервуарів та водоносних горизонтів. Майже половина сільськогосподарських угідь Індії не має покриття, що зрошується, і залежить від щорічних дощів у червні-вересні для вирощування низки культур.

Дощі, які зазвичай обрушуються на південний штат Керала приблизно 1 червня і відступають до вересня, цього року, як очікується, становитимуть 96% довгострокового середнього показника, повідомив Метеорологічний департамент Індії (IMD).
IMD визначає середню чи нормальну кількість опадів у діапазоні від 96 до 104 відсотків від середнього значення за 50 років у 87 см за чотиримісячний сезон.

Період хороших дощів може прискорити сільськогосподарське та ширше економічне зростання та допомогти знизити інфляцію цін на продукти харчування, яка підскочила в останні місяці та спонукала центральний банк підвищити кредитні ставки.

Рясне сільськогосподарське виробництво також може дозволити Індії зняти обмеження на експорт цукру, пшениці та рису.

Індія є другим за величиною виробником пшениці, рису та цукру у світі та найбільшим імпортером пальмової, соєвої та соняшникової олії.

Нормальний розподіл опадів у липні матиме вирішальне значення для забезпечення своєчасного посіву ярих культур.

"Погода Ель-Ніньо в даний час нейтральна, але існує висока ймовірність розвитку Ель-Ніньо в сезон дощів", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Ель-Ніньо - це погодне явище, викликане потеплінням вод центральної частини Тихого океану біля берегів Південної Америки, що зазвичай призводить до спекотної та сухої погоди у Південно-Східній Азії та інших частинах світу.

У минулому протягом більшості років Ель-Ніньо в Індії випадало менше середньої кількості опадів, що іноді призводило до сильних посух, які знищували врожай і змушували владу обмежувати експорт деяких зернових.

Рис, бавовна та соя є одними з основних сільськогосподарських культур, що вирощуються фермерами у північно-західному регіоні Індії.

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