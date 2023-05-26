Крупнейший экспортер мира планирует снять ограничения на экспорт сахара, пшеницы и риса. Поспособствовала погода

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Индия, вероятно, получит нормальное количество муссонных дождей в 2023 году, несмотря на появление погодного явления Эль-Ниньо, сообщило государственное метеорологическое управление. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Муссон является источником жизненной силы экономики страны стоимостью 3 триллиона долларов, третьей по величине в Азии, и обеспечивает почти 70 процентов дождей, необходимых для полива ферм и пополнения резервуаров и водоносных горизонтов. Почти половина сельскохозяйственных угодий Индии не имеет орошаемого покрытия и зависит от ежегодных дождей в июне-сентябре для выращивания ряда культур.

Дожди, которые обычно обрушиваются на южный штат Керала примерно 1 июня и отступают до сентября, в этом году, как ожидается, составят 96% долгосрочного среднего показателя, сообщил Метеорологический департамент Индии (IMD).
IMD определяет среднее или нормальное количество осадков в диапазоне от 96 до 104 процентов от среднего значения за 50 лет в 87 см за четырехмесячный сезон.

Период хороших дождей может ускорить сельскохозяйственный и более широкий экономический рост и помочь снизить инфляцию цен на продукты питания, которая подскочила в последние месяцы и побудила центральный банк повысить кредитные ставки.

Обильное сельскохозяйственное производство также может позволить Индии снять ограничения на экспорт сахара, пшеницы и риса.

Индия является вторым по величине производителем пшеницы, риса и сахара в мире и крупнейшим импортером пальмового, соевого и подсолнечного масла.

Нормальное распределение осадков в июле будет иметь решающее значение для обеспечения своевременного посева яровых культур.

"Погода Эль-Ниньо в настоящее время нейтральная, но существует высокая вероятность развития Эль-Ниньо в сезон дождей", — говорится в сообщении.

Добавим

Эль-Ниньо - это погодное явление, вызванное потеплением вод центральной части Тихого океана у берегов Южной Америки, что обычно приводит к жаркой и сухой погоде в Юго-Восточной Азии и других частях мира.

В прошлом в течение большинства лет Эль-Ниньо в Индии выпадало меньше среднего количества осадков, что иногда приводило к сильным засухам, которые уничтожали урожай и вынуждали власти ограничивать экспорт некоторых зерновых.

Рис, хлопок и соя являются одними из основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых фермерами в северо-западном регионе Индии.

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