Индийские рабочие получили зарплату и умерли от контрафактного спиртного
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По меньшей мере 17 работников чайной плантации в Индии умерли от употребления некачественных спиртных напитков, еще несколько десятков человек госпитализированы в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщили изданию индийские медики, отравленные поступили в больницу сразу после получения ими недельной заработной платы. Сейчас более 40 работников плантации находятся в крайне тяжелом состоянии после употребления контрафактного спиртного.
Инцидент произошел на плантации в северо-восточном штате Ассам. Отмечается, что среди умерших семеро - женщины.
Одновременная смерть 17 человек - уже второй случай за последние две недели. В прошлый раз при аналогичных обстоятельствах умерли более 100 человек.
Напомним, жители округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш блокировали 10 февраля на несколько часов местное шоссе, требуя немедленного наказания чиновников и предпринимателей, причастных к торговле некачественным алкоголем.