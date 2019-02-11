Від отруєння контрафактним алкоголем в Індії померли уже 116 осіб

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кількість загиблих через контрафактний алкоголь в штатах Уттар-Прадеш і Уттаракханд на півночі Індії досягла 116 осіб. Ще не менше 16 постраждалих знаходяться в критичному стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Times of India.