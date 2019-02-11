Від отруєння контрафактним алкоголем в Індії померли уже 116 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кількість загиблих через контрафактний алкоголь в штатах Уттар-Прадеш і Уттаракханд на півночі Індії досягла 116 осіб. Ще не менше 16 постраждалих знаходяться в критичному стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Times of India.
Мешканці округу Сахаранпур штату Уттар-Прадеш блокували 10 лютого на кілька годин місцеве шосе, вимагаючи негайного покарання чиновників і ділків, причетних до торгівлі неякісним алкоголем. Крім того, натовп розгромив кілька крамниць, які торгували спиртними напоями.
Нагадаємо, 7 лютого мешканці кількох сусідніх сіл з округу Харідвар штату Уттаракханд і округу Сахаранпур штату Уттар-Прадеш зібралися на поминки в селі Балапур, де вживали контрафактне спиртне. Багато учасників заходу відчули себе погано і почали втрачати свідомість. Як потім з'ясувалося, у кустарно виробленому алкоголі, який пили присутні, виявили каустичну соду, акумуляторний електроліт, інші шкідливі хімічні домішки і навіть транквілізатори.
Поліція конфіскувала понад 9,2 тис. літрів спиртного в Уттар-Прадеш і більше 1 тис. літрів в Уттаракханд. Затримано близько 220 осіб, підозрюваних у виробництві і торгівлі неякісним алкоголем.