В Індії близько 40 людей померли від отруєння сурогатом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Тридцять дев'ять людей померли на півночі Індії, і більше двох десятків інших захворіли після вживання сурогатного спиртного напою, що містив токсичний метанол. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
За даними поліції, було два окремих випадки отруєння. 26 людей загинули в штаті Уттар-Прадеш, за 306 км на схід від столиці Нью-Делі, а ще 13 людей загинули в сусідньому штаті Уттаракханд.
У поліції вказали, що жертви вживали алкоголь під час застілля.
Поліція заарештувала вісім підозрюваних у кустарному виробництві напоїв, а місцева влада відсторонила 35 чиновників, включаючи 12 поліцейських.
В Індії часто вмирають від алкоголю, виготовленого кустарно. Він є дешевим і часто містить хімічні речовини, такі як пестициди.
Нагадаємо, медик розповів, як рятувати того, хто отруївся алкоголем.