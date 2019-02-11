От отравления контрафактным алкоголем в Индии умерли уже 116 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Количество погибших из-за отправления контрафактным алкоголем в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии достигло 116 человек. Еще не менее 16 пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Times of India.
Жители округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш блокировали 10 февраля на несколько часов местное шоссе, требуя немедленного наказания чиновников и дельцов, причастных к торговле некачественным алкоголем. Кроме того, толпы разгромили несколько лавок, торгующих спиртными напитками.
Напомним, 7 февраля жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактное спиртное. Многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как затем выяснилось, в кустарно произведенном алкоголе, который пили собравшиеся, оказалась каустическая сода, аккумуляторный электролит, другие вредные химические примеси и даже транквилизаторы.
Полиция конфисковала более 9,2 тыс. литров спиртного в Уттар-Прадеше и более 1 тыс. литров в Уттаракханде. Задержано около 220 человек, подозреваемых в производстве и торговле некачественным алкоголем.