Індійські робітники отримали зарплату і померли від контрафактного спиртного

Як повідомили виданню індійські медики, отруєні поступили до лікарні одразу після одержання ними тижневої заробітної платні. Наразі більше 40 працівників плантації перебувають у край важкому стані після вжитку контрафактного спиртного.

Інцидент стався на плантації в північно-східному штаті Ассам. Зазначається, що серед померлих семеро - жінки.

Одночасна смерть 17 осіб - вже другий випадок протягом останніх двох тижнів. Минулого разу в аналогічних обставинах померли більше 100 людей.

Нагадаємо, мешканці округу Сахаранпур штату Уттар-Прадеш блокували 10 лютого на кілька годин місцеве шосе, вимагаючи негайного покарання чиновників і ділків, причетних до торгівлі неякісним алкоголем.