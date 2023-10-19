Индия надеется отправить астронавта на Луну до 2040 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Индия объявила о планах отправить астронавта на Луну до 2040 года. Об амбициозных целях заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на публикацию специализированного издания Space.
Детали
Правительство Индии заявило о намерении высадить астронавта на поверхность Луны к 2040 году и построить околоземную космическую станцию к 2035 году.
Следует отметить, что в этом году Индия стала четвертой страной, когда-либо совершившей мягкую посадку космического корабля на поверхность Луны. В начале сентября Индийский луноход Chandrayaan-3 завершил разведку поверхности Луны менее чем через две недели после успешной посадки.
Во время недавней встречи с департаментом, который руководит космической программой страны, премьер-министр Индии Нарендра Моди «указал, что Индия теперь должна стремиться к новым и амбициозным целям».
Цитата
«Основываясь на успехе индийских космических инициатив, включая недавние миссии «Чандраян-3», премьер’премьер-министр приказал, чтобы Индия теперь стремилась к новым и амбициозным целям, включая создание станции «Бхаратия Антарикша» (индийская космическая станция) 2035 года и отправку первого индийца на Луну к 2040 году», – заявили в офисе Моди.
Дополнение
Как сообщал УНН, впервые в истории Европы, в Испании частная компания запустила суборбитальную ракету Miura 1.