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Уперше в історії Європи: В Іспанії приватна компанія запустила суборбітальню ракету Miura 1

Київ • УНН

 • 697438 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Іспанська компанія PLD Space у суботу здійснила запуск суборбітальної ракети-носія Miura 1. Це був перший старт ракети приватного виробництва в Європі. Про це повідомляє El Mundo,пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ракета-носій була повністю розроблено та побудовано в Іспанії та для її запуску потрібні специфічні погодні умови.

"Кінцева мета запуску – провести перші льотні випробування, які дозволять перевірити технологію в реальних умовах", – йдеться у публікації.

Під час запуску ракета піднялася на висоту 46 кілометрів над затокою Кадіс і лише за п'ять хвилин польоту приземлилася в Атлантичному океані, де її має витягти з води команда компанії.

Ракета у висоту сягає 11 метрів, має вантажність 100 кг та є першим кроком у розробці двоступеневої ракети-носія Miura 5 заввишки 35 метрів. Компанії PLD Space планує використовувати ракету Miura 5 для запуску на навколоземну орбіту комерційних та наукових супутників масою менше ніж 500 кілограмів з 2025 року. 70 відсотків компонентів, розроблених для Miura 1, планується використовувати і в ракеті Miura 5.

Доповнення 

Раніше компанія мала спроби запуску ракет. Зокрема, перша спроба запуску в травні 2023 року була невдалою через сильний висотний вітер. Друга спроба у червні була невдалою, адже кабелі у відсіку авіоніки не від'єдналися вчасно, що зупинило зліт, з ракети вирвалися дим та полум'я.

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