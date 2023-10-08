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Впервые в истории Европы: в Испании частная компания запустила суборбитальную ракету Miura 1

Впервые в истории Европы: в Испании частная компания запустила суборбитальную ракету Miura 1

Киев • УНН

 • 697434 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Испанская компания PLDSpace в субботу осуществила запуск суборбитальной ракеты-носителя Miura 1. Это был первый старт ракеты частного производства в Европе. Об этом сообщает El Mundo, пишет УНН.

Детали

Утверждается, что ракета-носитель была полностью разработан и построен в Испании, и для ее запуска требуются особые погодные условия.

"Конечная цель запуска – провести первые летные испытания, которые позволят проверить технологию в реальных условиях", – говорится в публикации.

Во время запуска ракета поднялась на высоту 46 километров над заливом Кадис и всего за пять минут полета приземлилась в Атлантическом океане, где ее должна извлечь из воды команда компании.

Ракета в высоту достигает 11 метров, имеет грузоподъемность 100 кг и является первым шагом в разработке двухступенчатой ракеты-носителя Miura 5 высотой 35 метров. PLD Space планирует использовать ракету Miura 5 для запуска на околоземную орбиту коммерческих и научных спутников массой менее 500 килограммов с 2025 года. 70 процентов компонентов, разработанных для Miura 1, планируется использовать и в ракете Miura 5.

Дополнение 

Ранее у компании были попытки запуска ракет. В частности, первая попытка запуска в мае 2023 года была неудачной из-за сильного высотного ветра. Вторая попытка в июне была неудачной, поскольку кабели в отсеке авионики не отсоединились вовремя, что остановило взлет, из ракеты вырвались дым и пламя.

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