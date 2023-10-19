Індія сподівається відправити астронавта на Місяць до 2040 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Індія оголосила про плани відправити астронавта на Місяць до 2040 року. Про амбітні цілі заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію спеціалізованого видання Space.
Деталі
Уряд Індії заявив про намір висадити астронавта на поверхню Місяця до 2040 року і побудувати навколоземну космічну станцію до 2035 року.
Слід зазначити, що в цьому році Індія стала четвертою країною, яка коли-небудь здійснила м’яку посадку космічного корабля на поверхню Місяця. На початку вересня Індійський місяцехід Chandrayaan-3 завершив розвідку поверхні Місяця менш ніж через два тижні після успішної посадки.
Під час нещодавньої зустрічі з департаментом, який керує космічною програмою країни, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді «вказав, що Індія тепер має прагнути до нових і амбітних цілей».
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«Грунтуючись на успіху індійських космічних ініціатив, включаючи нещодавні місії «Чандраян-3», прем’єр-міністр наказав, щоб Індія тепер прагнула до нових і амбітних цілей, включаючи створення станції «Бхаратія Антарікша» (індійська космічна станція) 2035 року та відправлення першого індійця на Місяць до 2040 року», – заявили в офісі Моді.
Доповнення
Як повідомляв УНН, уперше в історії Європи, в Іспанії приватна компанія запустила суборбітальню ракету Miura 1.