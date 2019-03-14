Индия хочет для своих паломников безвиз с Пакистаном

Переговоры начались на фоне ослабления напряженности, стартовавшей в прошлом месяце. Вместо виз обе страны планируют предоставлять верующим специальные разрешения на посещение святыни Гурдвара Дарбар Сахиб в пакистанском районе Наровал, что на границе с Индией.

Святыня была построена на месте, где жил и умер основатель сикхизма гуру Нанак. Ее видно с индийской границы, где собираются сикхи для того, чтобы хотя бы посмотреть.

Пока неизвестно, как долго будут строить пограничный коридор и когда будет разрешено перемещение паломников.

Как сообщал УНН, в Пакистане уволили чиновника за анти-индуистские высказывания на фоне кризиса отношений с Индией.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

26 февраля Индия нанесла удар по пакистанской лагеря боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.