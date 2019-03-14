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Індія хоче для своїх паломників безвіз із Пакистаном

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Представники урядів Індії та Пакистану обговорили безвіз для індійських сикхів, які мандрують до пакистанських святинь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Індія хоче для своїх паломників безвіз із Пакистаном

Переговори розпочались на тлі послаблення напруженості, що стартувала минулого місяця. Замість віз обидві країни планують надавати вірянам спеціальні дозволи на відвідування святині Гурдвара Дарбар Сахіб у пакистанському районі Наровал, що на кордоні з Індією.

Святиня була побудована на місці, де жив і помер засновник сикхізму ґуру Нанак. Її видно з індійського кордону, де збираються сикхи для того, щоб хоча б подивитися.

Наразі невідомо, як довго будуватимуть прикордонний коридор і коли буде дозволено переміщення паломників.

Як повідомляв УНН, у Пакистані звільнили урядовця за анти-індуїстські висловлювання на тлі кризи відносин з Індією. 

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.

26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

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