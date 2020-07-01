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Импорт газа в Украину вырос на 24% в первом полугодии

Импорт газа в Украину вырос на 24% в первом полугодии

Киев  •  УНН

 • 13053 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. За первое полугодие 2020 года импорт природного газа из стран ЕС в Украину вырос на 24% к прошлому году. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает УНН.

"За первое полугодие 2020 года общее поступление природного газа из стран ЕС в Украину составило 7 млрд куб. м, что на 24% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 40% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", - информирует пресс-служба.

Сообщается, в частности, что в июне 2020 года в Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа, что на 9% больше импортных объемов июня 2019 года. Вместе с тем, это на 36% больше, чем в мае 2020 года.

Всего за первые шесть месяцев года импорт из Словакии составил 3,9 млрд куб. м (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 2,2 млрд куб. м (+ 39%), из Польши - 0,9 млрд куб. м (+ 34%).

В ОГТСУ отметили, что указанные объемы включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии - 1,2 млрд куб. м и из Польши - 0,5 млрд куб. м. С начала года 3,7 млрд кубометров импортируемых объемов, из которых 49% или 1,8 млрд куб. м поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".

"По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, за пол года Оператор ГТС Украины в соответствии с новым транзитным соглашением между Нафтогазом и Газпромом, протранзитировал газа на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

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