Газпром на 45% зменшив транзит газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За пів року Оператор ГТС України відповідно до нової транзитної угоди між Нафтогазом і Газпромом, протранзитував газу на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року. Про це інформує пресслужба ОГТСУ, передає УНН.
“За 6 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 24,9 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 45% менше, ніж у першому півріччі минулого року (45,1 млрд куб. м)”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що з початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких за підсумками півріччя використав 78%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.
“У західному напрямку було протранзитовано 22,9 млрд куб. м газу. Зокрема, у Польшу — 1,8 млрд куб. м, Словаччину — 16,9 млрд куб. м, Угорщину — 4,2 млрд куб. м. У трансбалканському напрямку транзит склав 1,9 млрд куб. м. Із них 0,4 млрд куб. м — у Румунію та 1,5 млрд куб. м — у Молдову. Зауважимо, що у червні транзит українською ГТС у трансбалканському напрямку різко збільшився через зупинку газогону “Турецький потік”, — повідомили в ОГТСУ.
Також зазначається, що у першому півріччі 2020 року в режимі short-haul були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також — з митного складу до Словаччини, Польщі та Угорщини.
Нагадаємо, транзит газу по південному маршруту ГТС України у червні збільшився на 50% через зупинку на ремонт газогону “Турецький потік”.