Транзит газу південною гілкою ГТС України збільшився на 50% через зупинку "Турецького потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Транзит газу по південному маршруту ГТС України у червні збільшився на 50% через зупинку на ремонт газогону "Турецький потік". Про це інформує пресслужба Оператора ГТС України, передає УНН.
"У червні транзит газу по південному маршруту ГТС України склав 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня та у 4 рази більше, ніж у квітні-місяці. Зростання обсягів транспортування газу пов’язане з плановою зупинкою на ремонт газогону "Турецький потік" з 23 по 28 червня. У цей період середній режим прокачки по трансбалканському напрямку (ГВС "Орловка") збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Як зазначили в ОГТСУ, показники доводять, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного постачання газу до країн Південної Європи, адже "розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" або будь-якого іншого обхідного газогону".
"З початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", Газпром фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини та Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки у разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону може бути призупинено", - зазначає оператор.
Нагадаємо, раніше в ОГТСУ заявили, що після запуску першої нитки "Турецького потоку", Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи, після введення у роботу другої гілки - може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.