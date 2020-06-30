Транзит газу південною гілкою ГТС України збільшився на 50% через зупинку "Турецького потоку"

"У червні транзит газу по південному маршруту ГТС України склав 26,5 млн куб. м, що на 50% перевищує показники травня та у 4 рази більше, ніж у квітні-місяці. Зростання обсягів транспортування газу пов’язане з плановою зупинкою на ремонт газогону "Турецький потік" з 23 по 28 червня. У цей період середній режим прокачки по трансбалканському напрямку (ГВС "Орловка") збільшився з 0,2 до 4 млн куб. м на добу", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Як зазначили в ОГТСУ, показники доводять, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного постачання газу до країн Південної Європи, адже "розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" або будь-якого іншого обхідного газогону".

"З початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", Газпром фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини та Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки у разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону може бути призупинено", - зазначає оператор.

Нагадаємо, раніше в ОГТСУ заявили, що після запуску першої нитки "Турецького потоку", Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи, після введення у роботу другої гілки - може залишитися без частини транзиту до Угорщини і Сербії.