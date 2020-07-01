Газпром на 45% уменьшил транзит газа через Украину

"За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новым транзитным соглашением. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

"В западном направлении было протранзитовано 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу - 18 млрд куб. м, Словакию - 16,9 млрд куб. м, Венгрию - 4,2 млрд куб. м. В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м. Из них 0,4 млрд куб. м - в Румынию и 1,5 млрд куб. м - в Молдову. Отметим, что в июне транзит украинской ГТС в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток", - сообщили в ОГТСУ.

Также отмечается, что в первом полугодии 2020 года в режиме short-haul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также - с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.

Напомним, транзит газа по южному маршруту ГТС Украины в июне увеличился на 50% из-за остановки на ремонт газопровода "Турецкий поток".