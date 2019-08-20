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Импорт электроэнергии после запуска нового рынка достиг 275 млн кВт/ч

Импорт электроэнергии после запуска нового рынка достиг 275 млн кВт/ч

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. За месяц работы нового рынка Украина суммарно импортировала почти 275 млн кВт/ч электроэнергии, экспортировано - 491,764 млн кВт/ч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

"Внедрение нового рынка электроэнергии открыло возможность импорта электроэнергии у Украины. Так, в июле импортные поставки электроэнергии в Украину составляли 274,620 млн кВт/ч", - сообщили в компании.

В частности указано, что в "остров Бурштынской ТЭС" суммарно импортировано более 171 млн кВт/ч электроэнергии: 151,093 млн кВт/ч - из Словакии, 19,943 млн кВт/ч - из Венгрии, импортные поставки из Беларуси составляли 103,584 млн кВт/ч.

"Вместе с тем в июле суммарный экспорт электроэнергии из Украины составил 491,764 млн кВт/ч. Из них с "острова Бурштынской ТЭС" в страны ЕС (Венгрию, Словакию, Румынию) - 347,033 млн кВт/ч, в Польшу - 96,803 млн кВт/ч и в Молдову - 47,928 млн кВт/ч", - добавили в НЭК.

Сегодня импортные поставки из Венгрии, Словакии и Беларуси, как отмечается, продолжаются в примерно аналогичных объемах, которые были в течение июля.

Напомним, у Президента указали, что наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для промышленности почти на 20%.

Добавим, после введения рынка электроэнергии все производители подняли цены для промышленности.

Украинские Национальные Новости

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