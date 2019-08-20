Імпорт електроенергії після запуску нового ринку сягнув 275 млн кВт/год
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За місяць роботи нового ринку Україна сумарно імпортувала майже 275 млн кВт/год електроенергії, експортовано - 491,764 млн кВт/год. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".
"Впровадження нового ринку електроенергії відкрило можливість імпорту електроенергії в України. Так, у липні імпортні поставки електроенергії в Україну становили 274,620 млн кВт/год", - повідомили у компанії.
Зокрема вказано, що в "острів Бурштинської ТЕС" сумарно імпортовано понад 171 млн кВт/год електроенергії: 151,093 млн кВт/год – зі Словаччини, 19,943 млн кВт/год – з Угорщини, імпортні поставки з Білорусі становили 103,584 млн кВт/год.
"Водночас у липні сумарний експорт електроенергії з України становив 491,764 млн кВт/год. З них з "острова Бурштинської ТЕС" у країни ЄС (Угорщину, Словаччину, Румунію) – 347,033 млн кВт/год, в Польщу – 96,803 млн кВт/год та в Молдову – 47,928 млн кВт/год", - додали у НЕК.
На сьогодні імпортні поставки з Угорщини, Словаччини та Білорусі, як зазначається, продовжуються в приблизно аналогічних обсягах, що були протягом липня.
Нагадаємо, у Президента вказали, що напрацьовано механізми щодо зменшення тарифів на електроенергію для промисловості майже на 20%.
Додамо, після введення ринку електроенергії всі виробники підняли ціни для промисловості.