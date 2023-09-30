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Илон Маск получил контракт Космических сил США

Илон Маск получил контракт Космических сил США

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Компания SpaceX Илона Маска подписала первое соглашение с Космическими силами США. Соглашение рассчитано на год и предусматривает предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Максимальные затраты по контракту — 70 млн долларов.

По словам представителя ВВС США Энн Стефанек, до 30 сентября компании будет выделено около 15 млн долларов для финансирования 54 "партнеров миссии" в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.

Система Starshield должна поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций. Она использует сквозное шифрование и дополнительные "криптографические возможности".

Цитата

"Предполагается использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услугу будут предоставлять с помощью имеющихся спутников сети Starlink, что расширит ее роль как оборонного подрядчика", - сообщает издание.

Дополнение

О создании компанией SpaceX подразделения Starshield стало известно в декабре 2022 года. Как заявлял Илон Маск, Starshield основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей по масштабам.

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