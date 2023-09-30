Илон Маск получил контракт Космических сил США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Компания SpaceX Илона Маска подписала первое соглашение с Космическими силами США. Соглашение рассчитано на год и предусматривает предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Максимальные затраты по контракту — 70 млн долларов.
По словам представителя ВВС США Энн Стефанек, до 30 сентября компании будет выделено около 15 млн долларов для финансирования 54 "партнеров миссии" в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.
Система Starshield должна поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций. Она использует сквозное шифрование и дополнительные "криптографические возможности".
Цитата
"Предполагается использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услугу будут предоставлять с помощью имеющихся спутников сети Starlink, что расширит ее роль как оборонного подрядчика", - сообщает издание.
Дополнение
О создании компанией SpaceX подразделения Starshield стало известно в декабре 2022 года. Как заявлял Илон Маск, Starshield основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей по масштабам.
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