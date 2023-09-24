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Компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 22 нових супутника Starlink. Про це йдеться у повідомленні компанії в соцмережі “Х” (Twitter), пише УНН.

Вивід супутників відбувся за допомогою ракетоносія Falcon 9.

“Falcon 9 запускає 22 супутники на орбіту з Флориди”, — йдеться у повідомленні компанії.

Додатково

У Пентагоні підтвердили інформацію про угоду з головою SpaceX Ілоном Маском щодо забезпечення зв’язком Starlink українських військових.

“Ми офіційно визнаємо, що у нас є контракт зі Starlink на надання послуг на підтримку України, але, як ми вже заявляли раніше, з міркувань безпеки операцій через критичну важливість цих систем ми не можемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або операційні деталі цих послуг”, — заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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