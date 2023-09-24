Компания Илона Маска вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 22 новых спутника Starlink. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети “Х” (Twitter), пишет УНН.
Вывод спутников состоялся с помощью ракетоносителя Falcon 9.
“Falcon 9 запускает 22 спутника на орбиту с Флориды”, — говорится в сообщении компании.
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В Пентагоне подтвердили информацию о соглашении с главой SpaceX Илоном Маском по обеспечению связи’связью Starlink украинских военных.
“Мы официально признаем, что у нас есть контракт со Starlink на предоставление услуг в поддержку Украины, но, как мы уже заявляли ранее, по соображениям безопасности операций из-за критической важности этих систем мы не можем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или операционных деталях этих услуг”, — заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.