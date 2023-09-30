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Ілон Маск отримав контракт Космічних сил США

Ілон Маск отримав контракт Космічних сил США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Компанія SpaceX Ілона Маска підписала першу угоду з Космічними силами США. Угода розрахована на річ і передбачає надання супутникового зв'язку військовим за допомогою системи Starshield. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Максимальні витрати за контрактом — 70 млн доларів.

За словами представника ВПС США Енн Стефанек, до 30 вересня компанії буде виділено близько 15 млн доларів для фінансування 54 "партнерів місії" в армії, військово-морському флоті, ВПС та береговій охороні.

Система Starshield має підтримувати національну безпеку США за допомогою супутникового спостереження Землі та комунікацій. Вона використовує наскрізне шифрування та додаткові "криптографічні можливості".

Цитата

"Передбачається використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послугу надаватимуть за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що розширить її роль як оборонного підрядника", - повідомляє видання.

Доповнення

Про створення компанією SpaceX підрозділу Starshield стало відомо у грудні 2022 року. Як заявляв Ілон Маск, Starshield заснована на базі системи супутникового зв'язку Starlink, поступаючись їй за масштабами.

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