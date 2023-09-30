Ілон Маск отримав контракт Космічних сил США

Деталі

Максимальні витрати за контрактом — 70 млн доларів.

За словами представника ВПС США Енн Стефанек, до 30 вересня компанії буде виділено близько 15 млн доларів для фінансування 54 "партнерів місії" в армії, військово-морському флоті, ВПС та береговій охороні.

Система Starshield має підтримувати національну безпеку США за допомогою супутникового спостереження Землі та комунікацій. Вона використовує наскрізне шифрування та додаткові "криптографічні можливості".

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"Передбачається використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послугу надаватимуть за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що розширить її роль як оборонного підрядника", - повідомляє видання.

Доповнення

Про створення компанією SpaceX підрозділу Starshield стало відомо у грудні 2022 року. Як заявляв Ілон Маск, Starshield заснована на базі системи супутникового зв'язку Starlink, поступаючись їй за масштабами.

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