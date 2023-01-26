Игры Blizzard Entertainment перестали работать в Китае

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Игры компании Blizzard Entertainment, а также Overwatch, Starcraft, Hearthstone и World of Warcraft, перестали официально работать в Китае после прекращения дистрибьюторского партнерства разработчика с китайской компанией NetEase. Две игровые компании не смогли договориться о продолжении своих 14-летних деловых отношений.

Официально в Китае серверы отключились 24 января, но партнерские отношения компаний были прекращены еще в ноябре 2022 года. Еще тогда, директор NetEase Саймон Чжу публично высказался в адрес Blizzard, оскорбив словами одного из сотрудников Blizzard Entertainment.

17 января, Blizzard сообщила в Weibo, что предлагала продлить партнерство на шесть месяцев, пока ищет другого партнера для сотрудничества. NetEase не согласилась на предложение и назвала его коммерчески нелогичным. Компания отказалась от продолжения сотрудничества, потому что уже были уволены сотрудники и был закрыт совместный офис, сообщает The Esports Advocate.

Игры, скорее всего, не исчезнут полностью с платформ прямой трансляции, но могут стать более ориентированными на стримеров и влиятельных лиц без официальных потоков NetEase.

Напомним

NetEase имела уникальное разрешение от правительства Китая на распространение игр Blizzard. Это означает, что даже если Activision Blizzard найдет нового партнера по распространению, могут пройти месяцы или даже годы, прежде чем правительство предоставит труднодоступную лицензию на использование игр в стране.