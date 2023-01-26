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Ігри Blizzard Entertainment перестали працювати у Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Ігри Blizzard Entertainment, у тому числі Overwatch, Starcraft, Hearthstone та World of Warcraft тепер офіційно не працюють у Китаї. Це сталося через припинення дистриб'юторського партнерства розробника з NetEase, передає УНН з посиланням на Esportsinsider.

Ігри Blizzard Entertainment перестали працювати у Китаї

Доповнення

Ігри компанії Blizzard Entertainment, а також Overwatch, Starcraft, Hearthstone і World of Warcraft, перестали офіційно працювати в Китаї після припинення дистриб'юторського партнерства розробника з китайською компанією NetEase. Дві ігрові компанії не змогли домовитися про продовження своїх 14-річних ділових відносин.

Офіційно в Китаї сервери відключилися 24 січня, але партнерські відносини компаній були припинені ще в листопаді 2022 року. Ще тоді, директор NetEase Саймон Чжу публічно висловився на адресу Blizzard, образивши словами одного зі співробітників Blizzard Entertainment.

17 січня, Blizzard повідомила у Weibo, що пропонувала продовжити партнерство на шість місяців, поки шукає іншого партнера для співпраці. NetEase не погодилась на пропозицію і назвала її комерційно нелогічною. Компанія відмовилась від продовження співпраці, бо вже були звільнені співробітники та був закритий спільний офіс, повідомляє The Esports Advocate.

Ігри, швидше за все, не зникнуть повністю з платформ прямої трансляції, але можуть стати більш орієнтованими на стримерів та впливових осіб без офіційних потоків NetEase.

Нагадаємо

NetEase мала унікальний дозвіл від уряду Китаю на поширення ігор Blizzard. Це означає, що навіть якщо Activision Blizzard знайде нового партнера по розповсюдженню, можуть пройти місяці або навіть роки, перш ніж уряд надасть важкодоступну ліцензію на використання ігор у країні. 

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