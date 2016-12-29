Игорь Кушнир: Главные вершины "Киевгорстроя" еще впереди

Какое достижение 2016 считаете наиболее успешным?

В сложившейся ситуации в государстве, нам удалось сохранить и обеспечить развитие "Киевгорстроя". Это самое главное. Предприятие работает, приносит прибыль, успешно осуществляет экономическую деятельность. Краны на площадках работают, дома "растут". Продажи, даже несмотря на падение рынка, остаются стабильными. У нас был задел на 2016 год - и мы его выполнили. Успех в ежедневных мелких делах и глобальных результатах. А у нас они есть! И это подтверждено множеством наград, которые компания получила в этом году. А так, как и планировали, ввели в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В целом объем по сравнению с прошлым годом процентов на 10% возрос.

Что хотелось бы изменить, чтобы работалось еще лучше?

Настроение в головах у людей. Сегодня оно противоречивое, население легко поддается протестным призывам. Многие настроены на разрушение, тогда как мало кто хочет создавать новое. И своими действиями нередко мешают это делать другим. Говорят, делай что можешь, и будь - что будет. А у нас или вообще ничего не делают, или «помогают» так, что лучше бы не трогали. Стремиться к миру, в меру своих возможностей помогать другим и выполнять свои обязанности - вот чем должен заниматься каждый, чтобы всем в итоге было нормально.

Произошли изменения в "болевых точках" области?

Первоочередное для нас это - земля. Здесь как было, так и осталось: процедуры землеотвода, по факту, не работают так, как должны. А у строителя как: нет участка - нет работы. Налоги как были огромные, так и есть. И если где-то что-то упрощают, то взамен сразу придумывают очередной взнос. Государственные программы не работают и в этом вопросе мировой опыт у нас не используют. Поднять экономику можно благодаря тому же ипотечному кредитованию. Есть опыт, возможности, светлые головы. Но пока сдвигов нет.

Тот же паевой взнос. Реформировали, вроде бы и хорошо - все в электронной системе, но на практике, не думаю, что будут существенные улучшения. Реформа приведет к тому, что стоимость жилья на окраинах города возрастет со всеми вытекающими последствиями. То есть, с 1 января, даже несмотря на понижающий коэффициент, который ввели на 2017 год, оплата долевого участия для объектов в центре города останется плюс-минус такой, как была. А вот для тех, что строятся на окраинах - возрастет. Только на Позняках есть промзоны, на месте которых в перспективе могли бы появится новые жилые комплексы для людей со средним достатком. А на Печерске таковых нет, ничего кроме высотных "свечек" там не построишь.

В целом, за год не произошло ничего такого, что бы кардинально изменило работу отрасли. К любому обязательному нововведению можно приспособиться, и строить дальше.

Что в планах на 2017 год? Будут как-то меняться проекты "Киевгорстроя"?

Выжить (улыбается). Если серьезно, то планы грандиозные. Планируем начать несколько достаточно крупных объектов. В общей сложности около 700 тыс. кв. метров, это только новые. Плюс довести до логического завершения те, которые уже строятся. Особенно проекты не будут меняться, единственное, могу выделить - в каждом из крупных жилых комплексов запроектирован детский сад. В другом кардинальных изменений не будет. Основная цель "Киевгорстроя" строить, давать людям жилье, акционерам дивиденды, наполнять бюджет города. Более 60 лет компания не подводит, выполняет обещания, стабильно сдает дома и наращивает объемы. Уверен, главные вершины "Киевгорстроя" еще впереди.

Чего хотели бы достичь в новом году?

Мира и спокойствия для всей страны. Понятно, что один в поле не воин, но когда каждый по совести занимается своим, все движется быстрее и в правильном направлении. Главное наше достижение - доверие инвесторов, хочется его приумножать.

Каждому из работников компании хочу сказать спасибо. Поверьте, работа заметна. Я верю в наши силы и возможности, убежден, что в следующем году мы сможем еще больше и лучше! Желаю всем здоровья, сил, достижения целей! А еще, душевного покоя!