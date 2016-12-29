Ігор Кушнір: Головні вершини "Київміськбуду" ще попереду

Який здобуток 2016 вважаєте найбільш успішним?

У ситуації, що склалась у державі, нам вдалося зберегти і забезпечити розвиток “Київміськбуду”. Це найголовніше. Підприємство працює, приносить прибуток, успішно здійснює економічну діяльність. Крани на майданчиках працюють, будинки “ростуть”. Продажі, навіть не дивлячись на падіння ринку, залишаються стабільними. У нас був заділ на 2016 рік - і ми його виконали. Успіх у щоденних дрібних справах і глобальних результатах. А у нас вони є! І це підтверджено безліччю нагород, які компанія отримала в цьому році. А так, як і планували, ввели в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. В цілому обсяг у порівнянні з минулим роком відсотків на 10% зріс.

Що хотілося б змінити, щоб працювалося ще краще?

Настрій в головах у людей. Сьогодні він суперечливий, населення легко піддається протестним закликам. Багато хто налаштований на руйнування, тоді як мало хто хоче створювати нове. І своїми діями не рідко заважає це робити іншим. Кажуть, роби що можеш, і будь - що буде. А у нас або взагалі нічого не роблять, або “допомагають” так, що краще б не чіпали. Прагнути до миру, в міру своїх можливостей допомагати іншим і виконувати свої обов'язки - ось чим повинен займатися кожен, щоб усім в результаті було нормально.

Чи відбулися зміни в “больових точках” галузі?

Першочергове для нас це - земля. Тут як було, так і залишилося: процедури землевідведення, по факту, не працюють так, як повинні. А у будівельника як: немає ділянки - немає роботи. Податки як були величезні, так і є. І якщо десь щось спрощують, то натомість відразу придумують черговий внесок. Державні програми не працюють і в цьому питанні світовий досвід у нас не використовують. Підняти економіку можна завдяки тому ж іпотечному кредитуванню. Є досвід, можливості, світлі голови. Але поки зрушень немає.

Той же пайовий внесок. Реформували, ніби й добре - все в електронній системі, але на практиці, не думаю, що будуть істотні поліпшення. Реформа призведе до того, що вартість будівництва житла на околицях міста зросте з усіма наслідками. Тобто, з 1 січня, навіть не дивлячись на зменшуючий коефіцієнт, який ввели на 2017 рік, оплата пайової участі для об'єктів в центрі міста залишиться плюс-мінус такою, як була. А от тих, що будуються на околицях - зросте. Тільки на Позняках є промзони, на місці яких, в перспективі, могли б з'явиться нові житлові комплекси для людей із середнім достатком. А на Печерську таких немає, нічого крім висотних “свічок” там не побудуєш.

В цілому, за рік не відбулося нічого такого, що б кардинально змінило роботу галузі. До будь-якого обов'язкового нововведення можна пристосуватися, і будувати далі.

Що в планах на 2017 рік? Чи будуть якось змінюватись проекти “Київміськбуду”?

Вижити (посміхається). Якщо серйозно, то плани грандіозні. Плануємо розпочати кілька досить великих об'єктів. В цілому близько 700 тис. кв. метрів, це тільки нові. Плюс довести до логічного завершення ті, які вже будуються. Особливо проекти не змінюватимуться, єдине, можу виділити - в кожному з великих житлових комплексів запроектований дитячий садок. В іншому кардинальних змін не буде. Основна мета “Київміськбуду” будувати, давати людям житло, акціонерам дивіденди, наповнювати бюджет міста. Більше 60 років компанія не підводить, виконує обіцянки, стабільно здає будинки та нарощує обсяги. Упевнений, головні вершини “Київміськбуду” ще попереду.

Чого хотіли б досягти в новому році?

Миру і спокою для всієї країни. Зрозуміло, що один в полі не воїн, але коли кожен по совісті займається своїм, все рухається швидше і в правильному напрямку. Головне наше досягнення - довіра інвесторів, хочеться її примножувати.

Кожному із працівників компанії хочу сказати спасибі. Повірте, робота помітна. Я вірю в наші сили і можливості, переконаний, що в наступному році ми зможемо ще більше і краще! Бажаю всім здоров'я, сил, досягнення цілей! А ще, душевного спокою!