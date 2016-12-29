Ігор Кушнір: Головні вершини "Київміськбуду" ще попереду

ukru
04:30 • 12074 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 50777 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 103158 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 128375 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 134417 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 231188 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169930 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189750 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172881 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165030 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
76 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 20232 перегляди
Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

28 березня, 20:39 • 16193 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 17075 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 16030 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 27151 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 231189 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353696 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370532 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286657 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55904 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73005 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84818 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168708 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171281 перегляди
Актуальне
Ігор Кушнір: Головні вершини "Київміськбуду" ще попереду

Ігор Кушнір: Головні вершини "Київміськбуду" ще попереду

Київ • УНН

 • 7161 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова правління - президент Холдингової компанії розповів про результати року, що минає і перспективи прийдешнього, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київміськбуду".

Який здобуток 2016 вважаєте найбільш успішним?

У ситуації, що склалась у державі, нам вдалося зберегти і забезпечити розвиток “Київміськбуду”. Це найголовніше. Підприємство працює, приносить прибуток, успішно здійснює економічну діяльність. Крани на майданчиках працюють, будинки “ростуть”. Продажі, навіть не дивлячись на падіння ринку, залишаються стабільними. У нас був заділ на 2016 рік - і ми його виконали. Успіх у щоденних дрібних справах і глобальних результатах. А у нас вони є! І це підтверджено безліччю нагород, які компанія отримала в цьому році. А так, як і планували, ввели в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. В цілому обсяг у порівнянні з минулим роком відсотків на 10% зріс.

Що хотілося б змінити, щоб працювалося ще краще?

Настрій в головах у людей. Сьогодні він суперечливий, населення легко піддається протестним закликам. Багато хто налаштований на руйнування, тоді як мало хто хоче створювати нове. І своїми діями не рідко заважає це робити іншим. Кажуть, роби що можеш, і будь - що буде. А у нас або взагалі нічого не роблять, або “допомагають” так, що краще б не чіпали. Прагнути до миру, в міру своїх можливостей допомагати іншим і виконувати свої обов'язки - ось чим повинен займатися кожен, щоб усім в результаті було нормально.

Чи відбулися зміни в “больових точках” галузі?

Першочергове для нас це - земля. Тут як було, так і залишилося: процедури землевідведення, по факту, не працюють так, як повинні. А у будівельника як: немає ділянки - немає роботи. Податки як були величезні, так і є. І якщо десь щось спрощують, то натомість відразу придумують черговий внесок. Державні програми не працюють і в цьому питанні світовий досвід у нас не використовують. Підняти економіку можна завдяки тому ж іпотечному кредитуванню. Є досвід, можливості, світлі голови. Але поки зрушень немає.

Той же пайовий внесок. Реформували, ніби й добре - все в електронній системі, але на практиці, не думаю, що будуть істотні поліпшення. Реформа призведе до того, що вартість будівництва житла на околицях міста зросте з усіма наслідками. Тобто, з 1 січня, навіть не дивлячись на зменшуючий коефіцієнт, який ввели на 2017 рік, оплата пайової участі для об'єктів в центрі міста залишиться плюс-мінус такою, як була. А от тих, що будуються на околицях - зросте. Тільки на Позняках є промзони, на місці яких, в перспективі, могли б з'явиться нові житлові комплекси для людей із середнім достатком. А на Печерську таких немає, нічого крім висотних “свічок” там не побудуєш.

В цілому, за рік не відбулося нічого такого, що б кардинально змінило роботу галузі. До будь-якого обов'язкового нововведення можна пристосуватися, і будувати далі.

Що в планах на 2017 рік? Чи будуть якось змінюватись проекти “Київміськбуду”?

Вижити (посміхається). Якщо серйозно, то плани грандіозні. Плануємо розпочати кілька досить великих об'єктів. В цілому близько 700 тис. кв. метрів, це тільки нові. Плюс довести до логічного завершення ті, які вже будуються. Особливо проекти не змінюватимуться, єдине, можу виділити - в кожному з великих житлових комплексів запроектований дитячий садок. В іншому кардинальних змін не буде. Основна мета “Київміськбуду” будувати, давати людям житло, акціонерам дивіденди, наповнювати бюджет міста. Більше 60 років компанія не підводить, виконує обіцянки, стабільно здає будинки та нарощує обсяги. Упевнений, головні вершини “Київміськбуду” ще попереду.

Чого хотіли б досягти в новому році?

Миру і спокою для всієї країни. Зрозуміло, що один в полі не воїн, але коли кожен по совісті займається своїм, все рухається швидше і в правильному напрямку. Головне наше досягнення - довіра інвесторів, хочеться її примножувати.

Кожному із працівників компанії хочу сказати спасибі. Повірте, робота помітна. Я вірю в наші сили і можливості, переконаний, що в наступному році ми зможемо ще більше і краще! Бажаю всім здоров'я, сил, досягнення цілей! А ще, душевного спокою!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71