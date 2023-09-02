Игорь Коломойский прибыл в суд для избрания меры пресечения

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Сторона обвинения в суде будет ходатайствовать об избрании олигарху Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним

1 февраля этого года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск у Коломойского дома. Расследование касается масштабных схем присвоения 40 млрд гривен на ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укртатнафта”.

“Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО „Укрнафта“ и ПАО „Укртатнафта“. Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем”, — сообщили в СБУ.

Напомним, что ПАО “Укрнафта” является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО “Укртатнафта” — нефтеперерабатывающей. Собственно расследование и касается вывода крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Правоохранители провели тогда ряд обысков и следственных действий, по результатам которых топ-менеджменту ПАО “Укртатнафта” объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Следует добавить, в ноябре 2022 года на ставке Главнокомандующего было принято решение о принудительном отчуждении 5 стратегических предприятий на нужды военного времени, среди которых “Укрнафта” и “Укртатнафта”. Передачу отчужденных предприятий обеспечивала Служба безопасности, которая собственно и наведалась сегодня к Коломойскому.