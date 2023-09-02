Ігор Коломойський прибув до суду для обрання запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський прибув до Шевченківського райсуду столиці, де йому мають обрати запобіжний захід за обвинувачення у легалізації майна, отриманого шайхарський шляхом, передає кореспондент УНН.
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Сторона обвинувачення у суді клопотатиме про обрання олігарху Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо
1 лютого цього року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук у Коломойського вдома. Розслідування стосується масштабних схем привласнення 40 млрд гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
“Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ „Укрнафта“ та ПАТ „Укртатнафта“. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що ПАТ “Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ “Укртатнафта” — нафтопереробною. Власне розслідування і стосується виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Правоохоронці провели тоді низку обшуків та слідчих дій, за результатами яких топменеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.
Слід додати, у листопаді 2022 року на ставці Головнокомандуючого було ухвалене рішення про примусове відчуження 5 стратегічних підприємств на потреби військового часу, серед яких “Укрнафта” та “Укртатнафта”. Передачу відчужених підприємств забезпечувала Служба безпеки, яка власне і навідалася сьогодні до Коломойського.