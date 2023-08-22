Игнат: враг поднял в воздух до 10 истребителей от акватории Черного моря и дальше вдоль линии фронта

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«По состоянию на это время в воздухе есть авиационная активность. Работают наши пилоты, нанося удары по противнику, по различным объектам на разной дальности. Противник тоже поднял в воздух немалое количество самолетов. Сейчас и беспилотников, и до 10 истребителей вражеских находятся, начиная с акватории Черного и Азовского моря и дальше на оккупированных территориях, и тоже наносят удары по нашим позициям», - сообщил Игнат.

На севере, по его словам, работают самолеты-разведчики, а также самолет ДРЛО А-50.

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Дополнение

С самого утра Воздушные силы ВС Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационного вооружения.