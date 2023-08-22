Ігнат: ворог підняв у повітря до 10 винищувачів від акваторії Чорного моря і далі вздовж лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Станом на ранок 22 серпня спостерігається активність ворожої авіації - ворог підняв у повітря до 10 винищувачів. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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«Станом на цей час в повітрі є авіаційна активність. Працюють наші пілоти, завдаючи ударів по противнику, по різних об’єктах на різній дальності. Противник теж підняв у повітря чималу кількість літаків. Зараз і безпілотників, і до 10 винищувачів ворожих знаходяться, починаючи з акваторії Чорного та Азовського моря і далі на окупованих територіях, і теж завдають ударів по наших позиціях», - повідомив Ігнат.
На півночі, за його словами, працюють літаки-розвідники, а також літак ДРЛО А-50.
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Доповнення
З самого ранку Повітряні сили ЗС України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному, південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційного озброєння.