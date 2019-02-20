IFC вложит 12,5 млн евро в инфраструктуру на Приазовье

"IFC подписала кредитное соглашение о предоставлении финансирования в размере 12,5 млн евро на закупку 64 современных автобусов. Средства также предназначены на реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города", - указали в Минфине.

Замминистра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Гелетий заявил, что "инвестиции МФК (IFC) в инфраструктуру Мариуполя, города, расположенного в 30 км от линии фронта, является лучшим доказательством доверия наших партнеров к Украине".

"Мы надеемся, что финансирование муниципалитетов станет одним из важных направлений деятельности МФК в будущем. И мы были бы очень признательны, если бы МФК могла стать первой МФО, которая предоставляет такое финансирование в гривне, и мы Минфин готовы поддержать эту идею", - добавил Гелетий.

IFC, член Группы Всемирного банка является одним из ведущих международных инвесторов в частный сектор Украины: общий объем ее капиталовложений в долгосрочные проекты в различных секторах экономики Украины достиг более 3,2 млрд долл.

Напомним, ЕС разрабатывает программы для поддержки Приазовья.