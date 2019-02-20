IFC вкладе 12,5 млн євро в інфраструктуру на Приазов'ї

"IFC підписала кредитну угоду щодо надання фінансування у розмірі 12,5 млн євро на закупівлю 64 сучасних автобусів. Кошти також призначено на реконструкцію міського автобусного депо, оновлення ремонтного обладнання та розвиток управління транспортною інфраструктурою міста", - вказали у Мінфіні.

Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Гелетій заявив, що "інвестиції МФК (IFC) в інфраструктуру Маріуполя, міста, розташованого в 30 км від лінії фронту, є найкращим доказом довіри наших партнерів до України".

"Ми сподіваємося, що фінансування муніципалітетів стане одним з важливих напрямків діяльності МФК в майбутньому. І ми були б дуже вдячні, якби МФК могла стати першою МФО, яка надаватиме таке фінансування у гривні, і ми як Мінфін готові підтримати цю ідею", - додав Гелетій.

IFC, член Групи Світового банку є одним із провідних міжнародних інвесторів у приватний сектор України: загальний обсяг її капіталовкладень у довгострокові проекти в різних секторах економіки України сягнув понад 3,2 млрд дол.

Нагадаємо, ЄС розробляє програми для підтримки Приазов'я.