ИГИЛ заявил об ответственности за теракт в Чечне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни - в городе Грозный 28 декабря взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Об этом сообщает издание Al-Naba, передает "Радио Свобода", информирует УНН.
Отмечается, что нападение произошло в центре Грозного 28 декабря. По официальной версии, двое братьев, уроженцев соседней Ингушетии, напали на сотрудников патрульно-постовой службы с ножами и попытались завладеть их оружием.
"Во время нападения погиб один полицейский, его коллега был ранен, нападавших убили при задержании, сообщили власти Чечни. Погибшие не имели судимости и истории причастности к экстремизму. Власти Ингушетии обратилась в Чечню за деталями инцидента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что издание Al-Naba, аффилированное с "ИГ", которое разместило заявление 31 декабря, не оказав подробностей и доказательств - отметило, что к атаке причастен ИГИЛ.
Антикадыровский Telegram-канал утверждал, что инцидент был частью конфликта между кланами и раньше люди, приближенные к главе Чечни Рамзану Кадырову, похитили родителей и сестру подозреваемых в нападении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Турции задержали 35 человек за связи с ИГИЛ.