ІДІЛ заявив про відповідальність за теракт у Чечні

Зазначається, що напад стався у центрі Грозного 28 грудня. За офіційною версією, двоє братів, уродженців сусідньої Інгушетії, напали на співробітників патрульно-постової служби з ножами і спробували заволодіти їхньою зброєю.

"Під час нападу загинув один поліцейський, його колега був поранений, нападників убили під час затримання, повідомила влада Чечні. Загиблі не мали судимості й історії причетності до екстремізму. Влада Інгушетії звернулася до Чечні за деталями інциденту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видання Al-Naba, афілійоване з "ІД", яке розмістило заяву 31 грудня, не надавши подробиць і доказів - зазначило, що до атаки причетний ІДІЛ.

Антикадирівський Telegram-канал стверджував, що інцидент був частиною конфлікту між кланами і що раніше люди, наближені до голови Чечні Рамзана Кадирова, викрали батьків і сестру підозрюваних у нападі.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Туреччині затримали 35 осіб через зв’язки з ІДІЛ.