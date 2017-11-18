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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45268 просмотра

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13:14 • 42706 просмотра

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Ибрагимович впервые после травмы попал в заявку "Манчестер Юнайтед"

Киев  •  УНН

 • 15048 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сможет провести первую игру в сезоне после восстановления от травмы колена, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Красных дьяволов".

"Все наши травмированные игроки готовы к возвращению. Златан полностью восстановился, но сейчас нельзя ожидать, что он сыграет 90 минут будет играть в каждом матче, как делал всю свою карьеру. Сейчас ему нужно время, чтобы вернуть свой уровень, физическую готовность, уверенность, резкость. Но то, что он в строю, - это здорово ", - отметил наставник Жозе Моуринью.

Кроме того, после двух месяцев вне футбола вернется к игре АПЛ против "Ньюкасла" и француз Поль Погба. Также помочь клубу сможет защитник Маркос Рохо.

Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, что в конце сезона 2016/17 годов Ибрагимович получил тяжелую травму связок колена, и "Манчестер Юнайтед" сначала не стал продлевать соглашение с футболистом.

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