Ибрагимович впервые после травмы попал в заявку "Манчестер Юнайтед"

"Все наши травмированные игроки готовы к возвращению. Златан полностью восстановился, но сейчас нельзя ожидать, что он сыграет 90 минут будет играть в каждом матче, как делал всю свою карьеру. Сейчас ему нужно время, чтобы вернуть свой уровень, физическую готовность, уверенность, резкость. Но то, что он в строю, - это здорово ", - отметил наставник Жозе Моуринью.

Кроме того, после двух месяцев вне футбола вернется к игре АПЛ против "Ньюкасла" и француз Поль Погба. Также помочь клубу сможет защитник Маркос Рохо.

Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 швед забил 28 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, что в конце сезона 2016/17 годов Ибрагимович получил тяжелую травму связок колена, и "Манчестер Юнайтед" сначала не стал продлевать соглашение с футболистом.