Ібрагімович вперше після травми потрапив до заявки "Манчестер Юнайтед"

"Всі наші травмовані гравці готові до повернення. Златан повністю відновився, але зараз не можна очікувати, що він зіграє 90 хвилин або буде грати в кожному матчі, як робив всю свою кар'єру. Зараз йому потрібен час, щоб повернути свій рівень, фізичну готовність, впевненість, різкість. Але те, що він в строю, - це здорово", - наголосив наставник Жозе Моурінью.

Окрім того, після двох місяців поза футболом повернеться до гри АПЛ проти "Ньюкасла" і француз Поль Погба. Також допомогти клубові зможе захисник Маркос Рохо.

Варто зазначити, що у сезоні 2016/17 швед забив 28 голів і віддав 10 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, що наприкінці сезону 2016/17 років Ібрагімович отримав важку травму зв'язок коліна, і "Манчестер Юнайтед" спочатку не став продовжувати угоду із футболістом.