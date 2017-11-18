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Ібрагімович вперше після травми потрапив до заявки "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 15054 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Шведський форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович зможе провести першу гру в сезоні після відновлення від травми коліна, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Червоних дияволів".

"Всі наші травмовані гравці готові до повернення. Златан повністю відновився, але зараз не можна очікувати, що він зіграє 90 хвилин або буде грати в кожному матчі, як робив всю свою кар'єру. Зараз йому потрібен час, щоб повернути свій рівень, фізичну готовність, впевненість, різкість. Але те, що він в строю, - це здорово", - наголосив наставник Жозе Моурінью.

Окрім того, після двох місяців поза футболом повернеться до гри АПЛ проти "Ньюкасла" і француз Поль Погба. Також допомогти клубові зможе захисник Маркос Рохо.

Варто зазначити, що у сезоні 2016/17 швед забив 28 голів і віддав 10 результативних передач у всіх турнірах.

Нагадаємо, що наприкінці сезону 2016/17 років Ібрагімович отримав важку травму зв'язок коліна, і "Манчестер Юнайтед" спочатку не став продовжувати угоду із футболістом.

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